Vanessa Incontrada nuda per Vanity Fair: "Nessuno mi può giudicare"

Vanessa Incontrada lancia una provocazione: stanca delle critiche sul suo fisico, esce allo scoperto e posa nuda per la copertina di Vanity Fair. Contro gli haters e contro il bullismo, l'attrice spagnola mostra tutta la sua bellezza naturale, non copre le rotondità ed è un incanto. "Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni. È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza", dice la showgirl.

"Nessuno mi può giudicare", è così che la conduttrice porta avanti la sua lotta contro il body shaming e si va portavoce ufficiale di tutte le donne e gli uomini che vengono presi di mira per le forme del corpo ritenute poco gradevoli. Dobbiamo ripensare a una nuova bellezza, a nuovi canoni estetici (per quanto il termine canone andrebbe bandito in questo concetto), limitare il più possibile che le persone vengano criticate per un po' di cellulite.

Vanessa in tutta la sua carriera ha ottenuto successi indicibili, sia in tv che al cinema... purtroppo le sue forme arrotondate non vanno proprio giù ai detrattori, che non perdono occasione per ferirla nel modo più becero. E questa è la sua meravigliosa risposta.