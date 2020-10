Le Maldive lanciano un programma a punti per fidelizzare i turisti

La chiusura delle frontiere e l'adozione di misure rigide per contrastare la diffusione del Covid-19 hanno duramente colpito anche l’industria del turismo delle Maldive, la cui maggior parte delle entrate arriva dall'estero.

Dopo diversi mesi di chiusura, nonostante l'introduzione di una serie di linee guida per garantire un turismo sicuro, la ripresa è stata piuttosto lenta. Così, per dare nuovo impulso al settore, è stato lanciato il “Maldives Border Miles”, un vero e proprio programma a punti per la fidelizzazione dei turisti.

Questo programma, che sarà implementato ufficialmente dal 1° dicembre 2020, prevede tre livelli di fedeltà: Aida (livello bronzo), Antara (livello argento) e Abaarana (oro). I turisti iscritti al programma accumulano punti che vengono conteggiati in base al numero di viaggi e alla durata del singolo soggiorno, oltre ai punti extra assegnati in occasione di particolari eventi.

Ciò che ancora non è chiaro è quali saranno i vantaggi che potranno ottenere i viaggiatori "più fedeli": potrebbe trattarsi di sconti, vantaggi da utilizzare per viaggi successivi oppure l'accesso ad attività speciali.

(Credits photo: Getty)