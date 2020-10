Il 31 ottobre arriva la Luna Blu: Halloween sarà speciale

La notte del 31 ottobre, quella in cui si festeggia Halloween, sarà resa davvero speciale da una spettacolare (e piuttosto rara) Luna Blu. In questo secondo plenilunio del mese di ottobre il nostro satellite ci apparirà, infatti, più grande del solito, particolarmente luminoso e sarà visibile da tutti i fusi orari, cosa che non accadeva dal 1946.

La fase di luna piena inizierà ufficialmente alle 15:49 (ora italiana), ma sarà solo qualche ora dopo, al calare del Sole, che potremo ammirare l'imperdibile spettacolo.

Ma perché si chiama Luna Blu? Va precisato che, anche se si chiama così, il nostro satellite non apparirà davvero di colore blu. Questa speciale Superluna, secondo alcune ipotesi, deve il suo nome alla rarità dell'evento (che si verifica ogni 3-5 anni). L'espressione inglese “once in a blue moon” (cioè “una volta ogni luna blu”) indica infatti qualcosa che si verifica raramente. Ma ci sono anche altre ipotesi. Ad esempio, c'è chi lega il suo nome all'antico termine inglese “belewe” (tradire), perché la luna faceva erroneamente pensare che la stagione fosse finita.

Secondo qualcuno, però, la Luna Blu di ottobre deriverebbe da un errore di definizione, perché il nome era originariamente usato per indicare la terza luna piena di una stagione che ne prevede quattro (e non la seconda).

In ogni caso, sarà uno spettacolo da non perdere e da segnare subito in agenda.

(Credits photo: Getty)