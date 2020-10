Mora e riccia: la Ferragni sfoggia un look rock per il video di Fedez

Chiara Ferragni è inarrestabile. Dopo aver prestato la sua voce per la hit estiva "Non mi basta più" di Baby K, l'influencer più famosa di tutte ha partecipato al video della canzone di Fedez "Bella Storia", diventando così anche attrice. I fan sono rimasti sconvolti, non dalla sua interpretazione ma dal look che ha sfoggiato per l'occasione. La biondissima imprenditrice si è fatta nero corvino con i ricci. Molto rock e particolare, anni '80.

Ammettiamo che queste versione di Chiara non è niente male, forse siamo abituati a vederla con i capelli chiari, ma anche così mantiene inalterato il suo fascino. La tinta, però, come i ricci sono solo momentanei... l'acconciatura è stata fatta solo per le riprese del video.

Nella clip, la Ferragni è la compagna del rapper. La vediamo all'interno di una camera di albergo in attesa del suo arrivo, per poi sfrecciare insieme al lui su una bellissima moto sportiva.