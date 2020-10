Kim Kardashian riferendosi al Covid: “Al mondo serviva una pausa”

In un’intervista per Grazia, Kim Kardashian ha rilasciato delle dichiarazioni a proposito della pandemia e con le sue parole ha scatenato una grande polemica. La star ha detto: “Il Covid? Forse il nostro pianeta aveva bisogno di una pausa. Forse tutti avevamo bisogno di una pausa. Che sia per tutti un reset? Cerco di vederla in questo modo”.

Di fronte a queste affermazioni gli utenti del web sono insorti, criticando duramente la star: “Facile chiamarla ‘pausa’ quando sei milionaria – hanno commentato in tanti – la classe operaia non ha pause, ma tu non puoi saperlo”. Per il popolo del web le parole di Kim sono state indelicate verso chi sta affrontando le conseguenze economiche del Coronavirus.

In seguito la star ha parlato anche di come la pandemia l’abbia colpita personalmente, visto che il marito Kanye West ha contratto il virus a metà marzo: “Era il periodo in cui Tom Hanks e Rita Wilson annunciarono di avere il Covid – ha spiegato - Kanye lo prese all’inizio quando nessuno sapeva veramente cosa stesse succedendo. È stato davvero spaventoso e un’incognita. Avevo i miei quattro piccoli e nessun altro in casa ad aiutarmi”.

Kim Kardashian ha poi raccontato di aver preso tutte le misure di sicurezza del caso, persino cambiando le lenzuola indossando i guanti e la mascherina. Il rapper aveva difficoltà anche ad alzarsi dal letto e lei doveva aiutarlo. Ormai quel brutto periodo è passato e ora Kim pensa a guardare avanti, ad esempio al suo compleanno, che sarà il prossimo 21 ottobre, quando compirà 40 anni.