Ospedali pieni causa Covid: si ubriaca e si toglie due denti da solo

In questo periodo gli ospedali sono congestionati a causa dell'emergenza Covid. In Inghilterra, un uomo di 42 anni, ha deciso di operarsi da solo, visto che non riusciva a prendere un appuntamento nel breve periodo. Chris Savage si è estratto - in maniera del tutto autonoma - due denti, più precisamente i due incisivi superiori. Per farlo, però, il malcapitato prima ha bevuto 8 lattina di birra: in questo modo, il dolore sarebbe stato meno forte.

Purtroppo, l'uomo ha perso la sua occupazione a causa della pandemia, e ha non ha potuto contattare una clinica privata, che avrebbe sistemato tutto in breve tempo. Lo scorso anno, il 42enne ha avuto un incidente con la bici a seguito del quale si è rotto i due denti. Da quel momento in poi ha iniziato a provare sempre più dolore. Ha contattato circa 20 dentisti convenzionati con il sistema sanitario, ma non c'è stato nulla da fare: tutti erano oberati e non potevano operarlo.

Il commento di Chris è stato il seguente: "È stata l'esperienza più orribile della sua vita. Avrei potuto attendere una settimana e chiedere soldi in prestito ma non potevo davvero aspettare". Beh, ha avuto un bel coraggio!