12enne scopre (per caso) uno scheletro di dinosauro di 69 milioni di anni fa

Nathan Hrushkin, un giovane 12enne canadese, e suo padre si trovavano a fare una escursione nella zona delle Albertan Badlands, quando hanno fatto una scoperta sensazionale. A un certo punto si sono trovati di fronte a uno scheletro di dinosauro, conservato in perfette condizioni. Immaginate lo stupore nel vedere una cosa del genere.

Il merito è stato tutto del ragazzo, appassionato di fossili fin da bambino. Nathan sapeva, infatti, che lì avrebbe trovato qualcosa di molto interessante, ma non così tanto. Dalle prime valutazioni, gli esperti hanno capito che si tratta di un dinosauro vissuto la bellezza di 69 milioni di anni fa!

Il reperto si trovava mezzo sepolto per terra e sbucava da una roccia. Il ragazzo non ha avuto dubbi appena lo ha visto, si è avvicinato e ha chiamato il padre: "Era impossibile scambiarlo per qualcos'altro", ha raccontato. I due hanno subito chiamato il Royal Tyrrel Museum, che arrivato sul posto ha iniziato gli scavi, scoprendo che si tratta di un Adrosauro, molto raro in quelle zone. In questo modo potremmo sapere qualcosa in più sul passato del nostro Pianeta... e tutto questo grazie a Nathan.