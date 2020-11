L'atmosfera del Natale arriva a Milano: apre un temporary store dedicato agli addobbi

Sabato 31 ottobre a Milano ha aperto un temporary store interamente dedicato agli addobbi natalizi: tra candele, palle di vetro, soldatini rossi e alberi, non si può non sentire il desiderio di immergersi nella dolce atmosfera del Natale... che ormai è alle porte.

Il Christmas The Original ha aperto i battenti in corso Buenos Aires dove ha subito attirato l'attenzione di tantissimi passanti che (nel rispetto delle norme) hanno visitato lo store fin dal primissimo giorno di apertura.

Questo tipo di store nasce dall'idea di un gruppo di amici con la passione per il Natale e per gli addobbi. Gli ideatori hanno raccontato di essere i primi in Italia a proporre decorazioni natalizie artigianali personalizzabili: questo, insieme all'innegabile fascino dell'atmosfera di Natale, è il segreto del loro successo.

Christmas The Original vanta già altre sedi in diverse città d'Italia. Nello stesso giorno in cui è stato inaugurato lo store di Milano, infatti, ha aperto anche il Temporary Store di Roma, che si trova presso il Centro Commerciale Cinecittà 2.

Ora non resta che fare visita allo store più vicino per cominciare a respirare aria di Natale e per scegliere e personalizzare i primi regali.

(Credits photo: milanotoday.it)