Maradona è in ospedale: “Ha un problema psicologico ed emotivo”

Diego Armando Maradona sta male: El Pibe de Oro, che ha appena compiuto 60 anni, ieri sera è stato ricoverato in una clinica di La Plata, in Argentina. Come ha riportato l’emittente Espn, l’ex campione non ha contratto il Covid, ma il suo sarebbe “un problema psicologico ed emotivo”.

È stato ricoverato su consiglio del suo medico personale, Leopoldo Luque: “È malato psicologicamente – ha dichiarato il dottore – questo è il fattore principale che ha portato al suo ricovero. L'ho visto triste. Diego è una persona che vive fasi alterne – ha proseguito - a volte sta molto bene e, a volte, non così bene. Sta giù, non vuole mangiare o parlare. Gli mancano molto i suoi genitori. Il compleanno è stata una data che ha suscitato molte cose. Il suo cuore è spezzato”.

Il suo entourage fa sapere che l’ex calciatore è molto triste, quasi depresso: ieri era di cattivo umore e ha accusato dolori allo stomaco, oltre che inappetenza. Pare che il fatto di non aver potuto festeggiare il suo compleanno con i suoi figli a causa della pandemia lo abbia ulteriormente rattristato. Tra l’altro, di recente, Maradona ha perso il cognato, morto per Coronavirus, quindi starebbe facendo i conti anche con il dolore per questo lutto.

Infine, sembra che El Pibe de Oro abbia difficoltà ad abituarsi alla protesi che gli è stata impiantata nel ginocchio. Questo insieme di fattori ha convinto il dottor Luque a ricoverare il suo paziente per effettuare degli accertamenti: “Ho detto io stesso a Diego di ricoverarsi, all'inizio non voleva ma poi ha accettato – ha raccontato il medico – è un paziente complicato, non è ubbidiente come altri. Con gli altri pazienti è più facile, perché dai loro delle indicazioni e le seguono. Ma se si trova qui è perché lo vuole anche lui. È molto difficile essere Maradona. Diego è una persona che alterna momenti eccellenti ad altri che non lo sono e credo che portarlo qui possa aiutarlo. Ha la sua età, molte pressioni”. Ad ogni modo, il dottore ha precisato che Maradona non ha nulla di grave e che il ricovero è solo una precauzione e un’occasione per fare dei controlli. La degenza non dovrebbe durare più di tre giorni e dunque già nel weekend l’ex campione potrebbe uscire e tornare ai suoi impegni con il Gimnasia.