Arriva la mano robotica (100% realistica) per single romantici

Passeggiare mano nella mano da single. Se state pensando ad amicizie particolari o adulteri, siete fuori strada. La trovata arriva dal Giappone ed è assolutamente a prova di malizia. Da sempre all’avanguardia nel campo della tecnologia, i ricercatori del Sol Levante hanno infatti messo a punto una mano robotica realistica al 100%. Destinata a fare le fortune di chi intende sentirsi meno solo durante le giornate.

Gli scienziati dell’Università di Gifu hanno messo a punto un congegno chiamato “My girlfriend in walk”, un nome che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione. Si tratta di una mano robotica dal realismo assicurato, che si può stringere mentre si passeggia. L’arto robotico è montato su un binario scorrevole, necessario a replicare la sensazione che si prova quando si cammina mano nella mano con qualcuno. L’utente può impugnare la mano, realizzata in gel morbido e flessibile, dall’avanbraccio in su.

Il realismo, come detto, è assicurato. Ad esempio le dita reagiscono in base alla pressione che viene esercitata su di loro, contraendosi quando vengono strette, mentre la mano può addirittura sudare attraverso i suoi pori artificiale. Senza contare che la mano profuma di shampoo femminile ed è dotata perfino di un altoparlante in grado di riprodurre i suoni dei passi. Realizzata per adesso soltanto in chiave femminile, dovrebbe a stretto giro di posta venire accompagnata da una versione maschile. Spetterà poi al mercato decifrare se possa trasformarsi in un cult o se sia destinata a diventare un feticcio per pochi.