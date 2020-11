Il primo fidanzato italiano di Belén Rodriguez sul trono di Uomini e Donne

Tra i cavalieri della nuova edizione di Uomini e Donne c'è un volto noto: si tratta Simone Bolognesi, il primo fidanzato italiano di Belén Rodriguez.

Il 41enne, che parteciperà al trono over nella nuova versione rivisitata del programma che prevede l’accorpamento al trono classico, aveva già partecipato a Uomini e Donne nel 2011 come corteggiatore di Giulia Montanarini. In quella edizione la tronista gli aveva preferito Alessio Lo Passo.

A quanto pare, a distanza di quasi 10 anni dalla prima partecipazione, Simone è ancora in cerca dell'amore e ha deciso di riprovarci.

Era stato lo stesso Bolognesi a parlare per la prima volta in tv della sua relazione con la showgirl argentina. Una relazione durata due anni che risale a 17 anni fa. Belén aveva solo 19 anni ed era appena arrivata in Italia, in Romagna. Era il 2003 e lei faceva la cubista in discoteca. Quando incontrò Simone, che era un noto organizzatore di eventi a Riccione, scoccò subito la scintilla. La storia durò fino a maggio del 2005, poi lei si trasferì a Milano.

Anche se ha sempre raccontato di aver mantenuto ottimi rapporti con la sua ex, Bolognesi si è detto dispiaciuto per il fatto che Belén non abbia mai parlato di quel periodo della sua vita trascorso in Romagna.

(Credits photo: Instagram/simo_bolognesi e belenrodriguezreal)