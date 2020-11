Michael B. Jordan è l'uomo più sexy del 2020 secondo "People"

Michael B. Jordan, attore di Hollywood, 33 anni, famoso per i ruoli da supereroe, è stato nominato dal Magazine "People" l'uomo più sexy del mondo del 2020. La rivista americana da 35 anni assegna il titolo molto ambito di uomo più sexy e quest'anno se l'è aggiudicato proprio Jordan.

L'attore non ha perso tempo e ha commentato subito il suo "successo": "Sono elettrizzato per questo premio, è un grande onore e le donne della mia famiglia ne andranno orgogliosissime". Il divo è attivo nel movimento #blacklivesmatter e alle elezioni presidenziali americane si è schierato con Joe Biden. Inoltre è tornato single da poco e vive con i suoi genitori in una casa di Los Angeles.

Jordan è il quinto attore di origini afroamericane ad ottenere il riconoscimento: "Una sensazione molto bella" ha detto. Il divo nato in California e cresciuto nel New Jersey, è diventato celebre nel 1999 grazie alla sua partecipazione in alcune serie tv come I soprano. Nel 2002, ha ottenuto più attenzione interpretando il ruolo piccolo ma fondamentale di Wallace nella prima stagione di The Wire di HBO. Da lì la sua ascesa ad Hollywood come attore principale in diversi film blockbuster.