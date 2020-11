L'esilarante reazione del web al video virale di Jury Chechi che si allena

Le palestre chiuse a causa delle nuove restrizioni non fermano i veri sportivi che continuano ad allenarsi anche in casa. Tra questi non mancano volti noti, come Jury Chechi, che intrattiene spesso i suoi follower condividendo video dei suoi training.

L'ultimo video dalla medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996, però, è recentemente diventato virale. Il Signore degli Anelli ha infatti postato sui canali social della sua Academy di Prato (in Toscana) un training per le braccia che ha letteralmente scatenato i fan. Nella didascalia si legge: "Allenamento in zona rossa", accompagnato da diversi hashtag tra cui #trainingathome.

Il video, che sembra quasi un tutorial, in realtà mostra degli esercizi che davvero in pochi riuscirebbero ad eseguire e ha attirato rapidamente i commenti esilaranti del web. Qualcuno ha scritto: “Se lo faccio io mi spezza anche la dignità”, mentre un'altra fan ha osservato: “Esistono dei muscoli sui fianchi. Interessante”. Qualcuno poi ha commentato: “A un certo punto ho pensato lo facesse senza braccia”.

(Credits photo: Facebook/jurychechigymacademy)