Invitato al matrimonio arriva con 6 donne... tutte incinte di lui

La storia che stiamo per raccontarvi ha dell'incredibile, eppure è verissima... Ci sono anche alcune foto sui social che lo testimoniano. Un noto influencer nigeriano - nome d'arte Pretty Mike - si è presentato al matrimonio dell'attore di Nollywood Williams Uchemban in compagnia di 6 donne. Già qui, il fatto risulta complicato. La situazione si ingarbuglia ancora di più perché le 6 ragazze erano tutte incinte... ovviamente di lui!

Pretty Mike non è voluto passare inosservato, insomma, neanche alle nozze di un amico. A rincarare la dose ci si mette anche l'abito che l'influencer ha scelto per partecipare alla cerimonia: fucsia, che più acceso non si può. Gli sposi non si sono preoccupati più di tanto che Mike stesse rubando loro la scena. "Noi abbiamo speso tanto per questa cerimonia, ma chissà quanto spenderai tu in pannolini", hanno scherzato.

Avere 6 bambini da sei donne diverse, tutti nello stesso momento non deve essere affatto facile, eppure Pretty Mike appare sorridente e soddisfatto della scelta che ha fatto.