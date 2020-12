Mamma butta 500 mila dollari di videogiochi rari del figlio per fare ordine

Si sa che l'ordine e la pulizia sono le regole fondamentali se decidi di vivere con mamma e papà. Deve aver pensato questo una donna di New York, madre di un dipendente di J&L Game un negozio di giochi, che si è sbarazzata di una collezione di giochi e hardware del figlio custodita in garage, buttando nella spazzatura oltre 500 mila dollari. Perché? La mamma voleva mettere in ordine.

L'uomo dopo essersi accorto dell'ingente perdita, ha commentato ironicamente su Twitter: "Alcune persone moriranno. Ho appena scoperto che mia madre alcuni anni fa ha buttato nella spazzatura TUTTI i miei giochi per PS1, di cui oltre 500 ancora sigillati. Sto per commettere un omicidio". Il tweet poi rimosso per evitare fraintendimenti da parte degli utenti del social, ha però suscitato molte domande. L'uomo ha spiegato di aver lasciato giochi e console nel garage dei suoi genitori perché era convinto che come deposito sarebbe stato l'ideale. Tra i videogiochi cestinati, molti titoli classici per PlayStation e alcune rare console vintage, tra cui Famicom, Super Famicom, sistemi Atari e il rarissimo NeoGeo AES.

Ma oltre alla collezione in questione, nel deposito mancavano anche strumenti musicali, alcuni skateboard e una raccolta di fumetti. Insomma un danno ingente che arriva a 500 mila dollari di perdita.