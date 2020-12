L'Ad di Zalando si dimette per dare priorità alla carriera della moglie

Rubin Ritter co-amministratore di Zalando dal 2010, ha annunciato pubblicamente che si dimetterà nel 2021 per dedicarsi alla famiglia. Non solo perché il 38 enne, con due anni d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto, dice anche di voler dare priorità a sua moglie che potrebbe così concentrarsi sulla carriera. L’annuncio di Ritter ha fatto il giro del mondo a dimostrazione di quanto non sia banale una scelta del genere.

"Sento che è tempo di dare alla mia vita una nuova direzione”, ha dichiarato Ritter. “Voglio dedicare più tempo alla mia famiglia in crescita. Mia moglie e io abbiamo convenuto che per i prossimi anni le sue ambizioni professionali debbano avere la priorità”. Il capo del consiglio di sorveglianza di Zalando, Cristina Stenbeck ha affermato che la società si è rammaricata della decisione di Ritter, ma di avere il massimo rispetto per la motivazione personale.

Nella sua dichiarazione, il manager non ha fornito ulteriori dettagli sul lavoro della moglie. Gli altri due capi di Zalando, Robert Gentz e David Schneider, continueranno a dirigere l’azienda fondata a Berlino nel 2008. Zalando è rapidamente cresciuta fino a diventare il più grande e-commerce di moda europeo. Conta 36 milioni di clienti in 17 Paesi e ha registrato un fatturato di 1,85 miliardi di euro nell'ultimo trimestre.