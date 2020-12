Italia zona rossa: ipotesi chiusura dal 24 dicembre al 3 gennaio

Le discussioni sono ancora in atto e non abbiamo ancora una conferma, ma pare che un accordo sulle nuove restrizioni per il periodo natalizio sia stato trovato. Molto probabilmente ci sarà un mini-lockdown di Natale. L'Italia tornerà tutta zona rossa allo scopo di contenere la diffusione del virus, che resta ancora oggi fuori controllo.

Il Governo al momento tiene aperte ancora due ipotesi. Da una parte c'è una linea più intransigente che vuole un blocco della circolazione dal 24 dicembre al 3 gennaio, chiusura delle attività nei festivi e prefestivi (per cui dal 24 al 27, e dal 31 al 3). Le attività potranno riaprire nelle giornate del 28, 29 e 30 dicembre. L'Epifania sarebbe esclusa da tutto ciò.

Da un'altra parte, invece, si profila una linea più morbida. Si parla di zona rossa solo per il 24, il 25, il 31 dicembre e il 1 gennaio 2021. Nei restanti giorni, L'Italia sarà arancione.

Oggi pomeriggio ci saranno le ultime consultazioni, alla fine delle quali dovremmo avere un quadro più chiaro di quello che ci succederà in queste strane feste di Natale.