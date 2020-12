Apple punta a costruire la sua prima auto entro il 2024

Apple non ha accantonato il proposito di realizzare un’automobile col suo marchio. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, l’azienda di Cupertino avrebbe in programma di immetterla sul mercato nel 2024, insieme alla creazione di sistemi di guida autonoma e a una rivoluzionaria tecnologia delle batterie.

La notizia non è di per sé una novità, se è vero che già nel 2015 Apple sembrava pronta ad entrare nel settore automotive. Il ridimensionamento del progetto arrivò però un anno dopo, quando venne fortemente modificato il team che vi stava lavorando e diversi ingegneri vennero licenziati. La produzione venne all’epoca dirottata sulla fornitura di software da concedere in licenza alle altre case automobilistiche.

Ora, forse sulla scorta dell’enorme successo riscosso da Tesla nell’ultimo lustro, i piani sembrano di nuovo cambiati e la multinazionale statunitense appare pronta ad irrompere sul mercato che più di ogni altro ha risentito degli effetti dell’emergenza sanitaria. Nei mesi immediatamente successivi al primo lockdown, infatti, quello dell’auto è stato il mercato con la contrazione più forte. Complice la necessità di rivedere il sistema di mobilità, però, gli esperti prevedono un repentino ritorno all’acquisto di veicoli di proprietà, a scapito di soluzioni che hanno monopolizzato il settore nell’ultimo lustro, come ad esempio il noleggio a lungo termine.

Sempre secondo quanto affermato da Reuters, Apple potrebbe rimandare l’obiettivo al 2025 in base agli sviluppi della pandemia. Inoltre esiste la possibilità che l’azienda possa ridimensionare i propri sforzi verso la tecnologia di guida autonoma da fornire ad altri costruttori, che potrebbe diventare il vero obiettivo grazie a sistemi come LIDAR, sviluppati in questi anni dagli ingegneri dell’azienda. A quel punto bisognerà però capire quali limiti normativi si presenteranno sulla strada di Apple. Ad oggi, infatti, non sono disponibili veicoli completamente a guida autonoma e non sono state predisposte novità legislative per favorire il loro graduale inserimento. Alcuni test effettuati in passato hanno inoltre dimostrato la pericolosità di questi veicoli, per i quali andrebbe inoltre studiata un’assicurazione apposita.

Per quanto riguarda le batterie, invece, l’innovazione potrebbe essere costituita da un design a monocellula, in grado di inserire una maggiore capacità nella singola unità. In questo modo si ridurrebbero i costi favorendo una durata potenzialmente più lunga del dispositivo.