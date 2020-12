Azienda adotta due gattini, Debito e Credito, per sollevare il morale dei dipendenti

Si chiamano Debito e Credito e, a dispetto del loro nome, non sono carte né strumenti di pagamento. Si tratta di due gattini assunti, a pieno titolo, da un’azienda di trasporti che si trova in Ohio con l’obiettivo di tenere alto il morale dei dipendenti.

Dopo essere stati salvati, questi due gatti sono stati affidati al reparto finanziario della compagnia. Assunti a tempo indeterminato, stanno svolgendo con la massima diligenza il proprio lavoro. Nel primissimo video postato su Reddit è possibile ammirare i due, rispettivamente fratello e sorella, contendersi il coperchio di una scatola di cartone. La clip è diventata presto virale e per questo ora i due micetti, che circolano per le stanze con tanto di cartellino al collo e che sono particolarmente portati ad aprire i pacchi, hanno un account su Instagram che si chiama “ourofficekittens” e conta già oltre 50mila followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Debit and Credit (@ourofficekittens)

Il potere terapeutico degli animali in ufficio è stato ribadito dalla psicologa comportamentale Lotte Spijkerman, secondo cui la presenza degli amici a quattro zampe sul posto di lavoro riduce lo stress e aumenta la produttività degli umani. Debito e Credito sono diventati presto le star dell’azienda. I due gattini rimangono in ufficio ogni sera, mentre nel weekend i colleghi fanno a turno per andare a trovarli, coccolarli e giocare un po’ con loro.