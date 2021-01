L’anello con 12.638 diamanti entra nel Guinness dei Primati

Se un diamante è per sempre, 12.638 entrano di diritto nella storia. Tanti ne contiene l’anello “Marigold”, entrato nel Guinness dei Primati lo scorso 21 dicembre. A realizzare il prezioso, noto anche come “Anello della prosperità”, è stata la Renani Jewels, società indiana fondata da Harshit Bansal.

L’anello è a forma di fiore ed è arricchito dalla presenza dei piccolissimi diamanti. Nella tradizione indiana questo simbolo rappresenta fortuna e prosperità. Il peso complessivo del gioiello è di 165 grammi e ogni singolo petalo è una creazione unica. La quantità gli ha permesso di scalzare il precedente primato, appartenente ai connazionali della Hallmark Jewellers, che nel 2018 si erano fermati a quota 7.801 diamanti.

“Il mio obiettivo è sempre stato quello di superare 10.000 diamanti – ha ammesso Harshit Bansal -, e nel corso degli anni ho cestinato diversi progetti e concept, prima di concentrarmi finalmente su questo”.

L’anello si indossa molto comodamente, ma non verrà messo sul mercato: “Non abbiamo intenzione di venderlo – ha sottolineato Bansal ad NDTV News -, per noi costituisce motivo di orgoglio e non ha prezzo”.

