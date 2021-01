Harry e Meghan dicono addio ai social: colpa dei troppi haters online

Il principe Harry e Meghan Markle sono ormai lontani dai social da quasi un anno. I fan speravano che con la fondazione dell’associazione benefica Archewell la coppia si sarebbe riaffacciata su Instagram e sugli altri social. Speranze che purtroppo sembrano destinate ad essere deluse.

Una fonte vicina alla coppia, infatti, ha dichiarato al Sunday Times che Harry e Meghan avrebbero intenzione di dire definitivamente addio ai social, almeno ufficialmente.

Il motivo dell’avversione dei duchi di Sussex per i social è semplice: sono troppi gli haters che popolano la rete e per questo la coppia non ha alcuna intenzione di promuovere i propri progetti sui social network.

E per chi sperava in un ritorno almeno in veste personale, se non ufficiale, la delusione è ancora dietro l’angolo: a quanto pare non troveremo foto del piccolo Archie su Instagram ancora per un po'.

Harry e Meghan sono stati sempre gelosi della propria privacy e, in particolare, il principe ha sempre voluto tutelare la propria famiglia da tabloid e media. La scelta di allontanarsi dai social, quindi, è chiaramente un tentativo di proteggersi dagli haters, anche se bisogna dire che prima di questa decisione Meghan non aveva esitato ad utilizzare Instagram e altri canali per sostenere le proprie cause, spesso con importanti risultati, soprattutto dopo essere entrata a pieno titolo nella royal family.

Dobbiamo quindi dare l’addio definitivo alla coppia reale? Forse si. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire.