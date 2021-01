Questo gattino con gli occhi storti è la star assoluta di oggi

La star di oggi è Crazy Eyes Olive, una dolcissima gattina affetta da strabismo. I suoi occhi non sono allineanti e il risultato è tenerissimo. La sua mamma umana Michelle ha creato un account Istagram solo per lei, dove ogni giorno posta le sue foto e ottiene tantissimi like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olive (@crazy_eyes_olive)

Olive era un gatto randagio, recuperato da un'associazione di volontari: oggi vive con la sua famiglia a Long Island ed è piena di vita. È un po' timida, come dichiara Michelle a Bored Panda, ma una volta che ha preso confidenza è molto socievole. "Ama rintanarsi sotto le coperte per lunghi sonnellini e il suo giocattolo preferito è una cravatta nera", dice la padrona.

Non è forse il gattino più tenero del mondo?