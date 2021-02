Romeo Beckham lancia la moda del crop top anche per l'uomo: sarà trend?

Anche la moda maschile cambia, ormai al passo con quella femminile. Dimenticate il binomio sicuro giacca e cravatta in cui l’unica trasgressione si misurava con il colore più o meno acceso della camicia sottostante.



A lanciare il sasso della provocazione modaiola questa volta è Romeo Beckham, il secondogenito di David e Victoria Beckham, che posa sulla copertina de L’Uomo Vogue con indosso un crop top turchese molto corto e aderente, a mostrare gli addominali appena accennati della sua giovane età. Romeo ha solo 18 anni, ma una personalità già ben spiccata. Tra mamma e papà, probabilmente somiglia più alla ex Spice Girls, almeno in termini di audacia nel vestire. Se David predilige lo stile pettinato e classico, il figlio Romeo opta per lo streetwear con picchi di eccentricità, come dimostra la copertina di Vogue!



Il ragazzo piace e tanto, forse è per questo che si può permettere di sperimentare nel vestire. Troppo presto per parlare di legame definitivo, ma il giovane Romeo è sentimentalmente legato da qualche mese alla modella Mia Regan; insieme i due formano una coppia biondissima che fa sognare per lo meno tutti i loro coetanei.



La cosa bella della moda è che manda segnali potenti, come in questo caso, e può farlo proprio in virtù di testimonial di questo calibro. Addosso a Romeo, anche un top, tipicamente femminile, diventa universalmente di tendenza. Un bel messaggio di lotta agli stereotipi e di libertà di espressione, anche attraverso ciò che si indossa!