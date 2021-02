I braccialetti smart per accorciare le distanze tra gli innamorati

Si chiamano smartband: braccialetti intelligenti; venduti in coppia sono un buon sostegno per gli innamorati costretti a stare distanti. Con un click si può inviare al proprietario dell'altro braccialetto una piccola vibrazione che suona come un pensiero d’amore.

Vi ricordate gli squilli sul telefonino nei primi anni del nuovo millennio? ecco, una cosa simile. Anche all’epoca si inviava un piccolo trillo per mandare un pensiero agli amici, ma soprattutto a fidanzatini e fidanzatine dell’epoca. A quel tempo si faceva più che altro per non spendere soldi, visto che Whatsapp non esisteva e i mitici SMS erano ancora a pagamento e potevano arrivare a costare anche a 15/18 cent, l’uno!



Sono molto diffusi tra gli adolescenti, sono meno invadenti di uno smartphone e quindi possono essere consultati di nascosto anche durante le lezioni scolastiche, ad esempio, mantenendo sempre connessi gli studenti innamorati. Testimonial d’eccezione sono Shaw Mendes e Camila Cabello, una delle coppie più celebri e felici dello showbiz, loro indossano sempre i loro braccialetti intelligenti e vengono spesso immortalati mentre si scambiano messaggi vibranti a distanza.



L’amore oggi è sempre più digital. Ci si può vedere a distanza, parlare a distanza. ora si prova anche a lanciare una sensazione che possa essere recepita come una carezza a distanza. grazie agli smartband di coppia. Se da un alto questo rende molto più facile rimanere in contatto, conoscersi subito nel profondo ed entrare completamente nella vita dell’altro; forse ha tolto un po’ di mistero alla coppia. Ai giorni nostri vengono a mancare gli spazi esclusivamente privati, soprattutto visto che tutto è condiviso, a partire dalle vetrine social.



Il timore è quello che si perda la capacità di un contatto reale e fisico con l’altro è che sia più facile un rapporto a distanza di uno vero. Non a caso negli USA è nata una piattaforma per il dating online che vuole rimanere online, servendosi della Virtual Reality. Una deriva un po’ estremista che se si affermasse potrebbe dare qualche problema di ribasso delle nascite, in effetti. Certo sarebbe, invece, uno strumento utile per tutti coloro che hanno difficoltà relazionali, oppure handicap fisici che rendono complicate relazioni “tradizionali”.

La tecnologia è, come sempre. uno strumento che va sfruttato con intelligenze e misura. Dai braccialetti di coppia, alla realtà virtuale, tutto può essere una mano tesa verso la nascita e lo sviluppo di un amore, basta non esagerare e non rinunciare alla bellezza della realtà.