Brindisi con l'uomo invisibile? Esiste anche una testimonianza fotografica

Tre escursionisti brindano con 4 bicchieri, uno sospeso in aria. Uno scherzo, una barzelletta, una leggenda? No, una foto. O almeno un’illusione ottica che la foto offre all’osservatore.

La fotografia in questione ha attirato un numero incredibili di like e commenti tanto che chi l’ha postata è esterrefatto, La foto in questione rappresenta appunto un brindisi tra compagni di scalate, solo che a causa del suo abbigliamento, il personaggio di sinistra appare completamente invisibile. Indossa evidentemente una giacca mimetica e un guanto blu che involontariamente si confonde con la borsa di un altro escursionista e il gioco è fatto. Un bicchiere risulta “volante”.

Il tweet è stato postato da Jen Gentleman che, nella didascalia, ha scritto di non riuscire a credere che nella foto ci siano effettivamente 4 persone. Il tweet è stato poi condiviso da quasi 50mila persone. Jen, sorpreso dal successo del post ha spiegato in un successivo commento di aver preso l’immagine da Reddit, un sito di social news molto popolare negli States. “Lì potete trovarne tantissime di foto simili se vi interessa il genere”, ha precisato l’autore del post. In effetti il web, in generale, è ricco di esilaranti fotografie che fanno vedere cose che in realtà non esistono, o meglio che fanno scomparire cose che in verità esistono!