Can Yaman sfoggia la sciabola da Sandokan

Il bellissimo Can Yaman si sta allenando come un matto. L’attore turco sembra, infatti, aver preso molto a cuore il suo nuovo impegno lavorativo. Yaman interpreterà Sandokan in una nuova serie tv in uscita nel 2021, il confronto sarà severo vist che a fianco a lui reciterà anche un altro bellissimo nostrano, Luca Argentero.

Sarà per questo che Yaman sta pensando solo a lucidare i muscoli? Oppure lo fa per distrarsi dal gossip di cui è costantemente protagonista a causa o per merito della sua relazione con Diletta Liotta? Sono così paparazzati che qualcuno insinua che si tratti di una farsa per far parlare di sé; a sperare nella recita sono soprattutto le fan assatanate del bello e selvaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Ad ogni modo il video in cui Can si allena con la sciabola, in quella che sembra essere una vera e propria prova di scena del telefilm, ha ricevuto oltre un milione di visualizzazioni. Can salta altissimo (aiutato da alcune corde elastiche) e affronta due nemici a colpi di sciabola, ovviamente avendo la meglio sui poveretti. Sarebbe già credibilissimo come tigre di Mompracem, peccato per l’abbigliamento da palestra non proprio tipico della giungla malese.

Non vediamo l’ora di vederlo sullo schermo con il look selvaggio che gli dona tanto!