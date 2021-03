Tommaso Zorzi vince il Grande Fratello vip!

26 anni, milanese, ha studiato economia e Management a Londra, un ragazzo piuttosto comune, ma con una marcia in più che lo ha condotto dritto alla vittoria del reality dopo 5 lunghi mesi di reclusione che lui stesso ha ammesso di aver accusato parecchio. Schietto, divertente, aveva ricevuto anche l’endorsement di Maria Teresa Ruta: "Tommaso ha una grande sensibilità...è un ragazzo speciale...per me Tommaso è un grande amico".

Il pubblico lo conosceva per la sua partecipazione a programmi come Riccanza e Pechino Express doveva aveva già fatto intravedere la sua brillantezza. Ha pubblicato prima di entrare nella casa il suo primo romanzo “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri” in cui racconta le avventure amorose di un ragazzo con cinismo e ironia.

Dayane Mello grande favorita, arriva solo quarta nonostante avesse molto fatto parlare di sé con la dichiarazione d’amore delle settimane scorse a Rosalinda Celentano, poi però nominata dalla stessa Dayane.