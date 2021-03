L’uovo di cioccolato al capocollo di Martina Franca: ultima creazione foodporn

Un uovo di Pasqua così è decisamente unico nel suo genere: un uovo di cioccolato con capocollo di Martina Franca essiccato. L’idea è stata di Angela e Micaela Santoro, figlie di uno dei fondatori del Salumificio Santoro; entrambe lavorano in azienda e dopo la brillante idea iniziale hanno contattato Antonietta Pinto, proprietaria di Chocolab, un laboratorio di cioccolato a Cisternino. È proprio l’artigiana del cioccolato a spiegare l'invenzione. in un’intervista rilasciata a Repubblica: “L’idea è partita da Micaela Santoro, voleva creare un uovo al Capocollo. E io ho accettato, considerando anche il fatto che il mio laboratorio è stato chiuso per un anno, e che ho avuto anche una bambina. Appena ho riaperto ci siamo messe all’opera”.

L’uovo è fatto di cioccolato fondente al 75% con scaglie di Capocollo di Martina Franca essiccato, decorato poi esternamente da una fascia dorata. Si trova in vendita online solo sull’e-commerce di Santoro, pesa 400g e costa 28 euro, prezzo più che abbordabile per una creazione davvero unica nel suo genere. Dolce e un po’ salato, l’uovo piacerebbe molto a Pupo, e non è l’unico dolce al capocollo. Infatti ad aprire la strada ci fu il panettone al Capocollo: il Pancapocollo, prodotto e ideato sempre del Salumificio pugliese che ci tiene a portare le tradizioni locali in ogni celebrazione classica che si rispetti. In questo modo, il raffinato salumificio ha posto fine una volta per tutte all'eterna disputa pandoro panettone. Pancapocollo e metti d'accordo tuti.