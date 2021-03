In Giappone un’azienda introduce il congedo dal lavoro quando il proprio idolo si ritira

L’azienda che l’ha proposto si chiama Hiroro, ed è un marchio legato ad eventi e pubblicità con sede a Tokyo. La regola introdotta prevede la possibilità di prendere un congedo fino a 10 giorni di durata per superare il trauma psicologico dovuto all’abbandono o trasferimento del proprio idolo. Il sistema che contiene la norma si chiama Oshi Vacation System e a spiegarlo a Vice World News è il presidente dell’azienda, Tsurami: “È come se il tuo animale domestico o un tuo caro sparissero all’improvviso. Non per forza deceduti, ma semplicemente trasferiti dove non puoi frequentarli e sentirli vicino. È come se i tuoi figli uscissero di casa. È quella tristezza lì”

Oshi si può tradurre con “artista preferito/idolo”. Può trattarsi di un calciatore, un pilota di formula 1, un cantante. qualsiasi personaggio famoso ci faccia strappare i capelli. L’idea del congedo l’ha avuta il presidente di Hiroro avendo notato un suo dipendente distratto sul lavoro e il motivo era proprio la delusione derivata dal ritiro di un idolo. “Un idolo del maid cafè – ha spiegato il manager – che frequentava si era ritirato ed è stato uno shock per il mio impiegato. Posso capirlo, per esperienza personale”. Il provvedimento dovrebbe così tutelare la salute mentale dei dipendenti, e in un paese come il Giappone dove il lavoro è fondamentale, la norma ha una grande importanza.