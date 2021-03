Sharon Stone è il seno aumentato a sua insaputa dal chirurgo plastico

Vent’anni fa l’attrice si sottopose a un intervento per l’asportazione di due tumori benigni e per la conseguente ricostruzione del seno, ma l’attrice denuncia: «Tolsi le bende e mi accorsi che aveva modificato il mio corpo a mia insaputa. Mi disse che stavo meglio così». L’attrice sostiene che il medico chirurgo le abbia aumentato il seno di una taglia senza metterla prima al corrente del cambiamento. «Il chirurgo ha modificato il mio corpo senza chiedermi il consenso, pensava che avrei avuto un aspetto migliore». Lo ha dichiarato Sharon Stone al Times in occasione del lancio della sua autobiografia The Beauty of Living Twice, "Il bello di di vivere due volte", che uscirà il 30 marzo in tutto il mondo.



L’attrice racconta: «In sostanza, mi tolsi le bende e mi accorsi che come taglia di reggiseno avevo una coppa più grande», ci sono incubi peggiori, ma ogni donna deve essere libera di scegliere la taglia di seno che desidera o che si ritrova.

La diva ha poi ricordato i suoi problemi di salute passati, nel 200 ebbe un'emorragia subaracnoidea che durò 9 giorni. «È una sorta di aneurisma, un ictus che uccide una persona su tre, quindi mi sento davvero fortunata. Tutto era cominciato con un gran mal di testa nella parte bassa posteriore del cranio. All’ospedale di San Francisco, la città dove vivevo in quel periodo, i neurochirurghi mi ricoverarono subito e l’angiografica confermò la diagnosi. Mi hanno presa in tempo, mi hanno curata e sono guarita. Da cosa è nato tutto? Sembra che lo sforzo di un’attività sportiva smodata possa innescare rotture di vasi sanguigni». Da allora questa malattia è chiamata anche sindrome di Stone.