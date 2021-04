18enne si risveglia appena prima che donino i suoi organi

Il macabro accaduto è successo nel Regno Unito al Royal Stoke University Hospital, nello Staffordshire; il protagonista è Lewis Roberts di 18 anni, dichiarato morto dopo che era stato travolto da un camion il 13 marzo. Nel terribile impatto aveva riportato gravi ferite alla testa che non lasciavano molte speranze, tanto che dopo poche ore i medici avevano comunicato ai genitori che non c’era molto da fare per il giovane figlio che rimaneva attaccato ad un respiratore.

Al momento di staccarlo dalla macchina che lo aiutava a respirare, la sorella ha sperato che riprendesse da solo a respirare, ma così non è stato. Ha girato anche un video in cui lo incita a inspirare da solo, dandogli il ritmo, ma nulla è accaduto lì per lì ed il ragazzo è stato dichiarato morto. Solo poco dopo, mentre tutto era pronto per l’espianto degli organi, arriva la sorpresa: Lewis ha ricominciato a respirare, non era morto!

Passata una settimana il ragazzo ha fatto progressi e anche i medici sono ottimisti.