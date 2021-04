Ferragni: Nonna di Fedez chiamata a fare il vaccino dopo il mio sfogo. È ingiusto

Chiara Ferragni è il vero emblema della influencer, nel senso che con le sue parole riesce a smuovere acquisti, opinione pubblica e anche la politica, tanto è grande la sua visibilità. Nei giorni passati ha criticato la gestione dei vaccini da parte del governo e in particolar modo da parte della Regione Lombardia. Il tema principale era il ritardo nella vaccinazione dei soggetti più fragili che, invece, dovevano essere tra i primi ad avere il vaccino. Il risultato delle sue lamentele è stato un favoritismo nei confronti della nonna di Fedez che pur avendo diritto a essere vaccinata, non era ancora stata chiamata, ma è stata contattata appena dopo la polemica scatenata dalla Ferragni. Ma l’influncer non ha certo chiesto un trattamento di favore, semmai si auspicava che le cose venissero gestite meglio e in maniera seria. La cosa l’ha fatta arrabbiare ancora di più e ha raccontato l’intero episodio in lunghi post e stories.

“Oggi la nonna di Fedez farà il vaccino e sapete perché? Perché dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo ‘Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il suo vaccino’.” Ma il problema per Chiara Ferragni è proprio questo: "Se ieri ero arrabbiata, ora lo sono ancora di più pensando che nonna Luciana, che aveva il diritto di vaccinarsi da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l'opinione pubblica".







L’influencer ha poi concluso con un appello al Presidente Draghi affinché faccia tornare sia gli Italiani che i lombardi orgogliosi del loro Paese e del luogo in cui vivono.