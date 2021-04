Vaccini: ecco quante dosi avrà ogni Regione dal 16 al 22 aprile

Sono in arrivo molte dosi di vaccino, ma siccome la prudenza non è mai troppa e quelle che abbiamo attualmente a disposizione sono in effetti risicate, il commissario Figliuolo ha fissato il numero di vaccini a disposizione per ogni Regione con obiettivi diversi per ognuna. Una tabella di marcia che dovrebbe attestare la media sulle 300mila dosi quotidiane, superando i 2 milioni alla settimana.

Questa settimana arriveranno (salvo sorprese) 3 milioni di dosi Pfitzer divise in due tornate da 1,5 milioni ciascuna; arriveranno poi mezzo milione dell’ex Astrazeneca, oggi Vaxzevria, circa 400mila dosi di Moderna e le prime 180mila dosi di Jansenn (Johnson & Johnson)

Le dosi si divideranno poi in questo modo per raggiungere le varie Regioni italiane:



Abruzzo 7.050 al giorno 49.350 a settimana

Basilicata 3.100 al giorno 21.700 a settimana

Calabria 9.644 al giorno 67.510 a settimana

Campania 29.500 al giorno 206.500 a settimana

Emilia-Romagna 22.000 al giorno 154.000 a settimana

Friuli-Venezia Giulia 6.140 al giorno 42.981 a settimana

Lazio 30.000 al giorno 210.000 a settimana

Liguria 7.815 al giorno 54.703 a settimana

Lombardia 51.000 al giorno 357.000 a settimana

Marche 9.500 al giorno 66.500 a settimana

Molise 2.000 al giorno 14.000 a settimana

P.A. Bolzano 3.000 al giorno 21.000 a settimana

P.A. Trento 3.100 al giorno 21.700 a settimana

Piemonte 24.000 al giorno 168.000 a settimana

Puglia 20.777 al giorno 145.440 a settimana

Sardegna 11.000 al giorno 77.000 a settimana

Sicilia 25.429 al giorno 178.002 a settimana

Toscana 20.000 al giorno 140.000 a settimana

Umbria 4.800 al giorno 33.600 a settimana

Valle d’Aosta 620 al giorno 4.342 a settimana

Veneto 25.243 al giorno 176.699 a settimana



Totale nazionale 315.718 al giorno 2.210.026 a settimana