Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a Temptation Island?

Le selezioni per Temptation Island 2021 sono aperte già da un pezzo. Facile immaginare che si saranno presentati in moltissimi per partecipare al reality show delle tentazioni: mare, villaggi di lusso e bellezze maschili e femminili; questi gli elemtni principali del programma condotto da Filippo Bisceglia. Molti hanno vociferato sulla possibile partecipazione della coppia nata al GF vip, formata da Pretelli e Salemi. Giulia Salemi, però in un’intervista alla rivista NuovoTv ha dichiarato “Non ne sappiamo nulla”, quindi probabilmente si tratta di voci infondate, o forse i due devono tenere il massimo riserbo?



Intanto la coppia appare straordinariamente affiatata e felice nonostante la storia sia nata sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia. Vivono divisi tra Roma dove lui sta insieme al figlio avuto da una precedente relazione, e Milano dove abita Giulia. Anche professionalmente parlando tutto sta filando liscio con un bagno di popolarità per la coppia, amatissima. Giulia Salemi, inoltre, condurrà un programma suo sulla piattaforma MediasetPlay che si chiamerà Salotto Salemi. Una trasmissione al femminile a cui stava già lavorando prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Durante ogni puntata della trasmissione inviterà un ospite diversa e la truccherà tra una domanda e l’altra di quella che sarà un’intervista con makeup, durante cui Salemi svelerà anche qualche trucchetto per un maquillage perfetto. “Un format innovativo e super fresco. Sono emozionata per il mio debutto come conduttrice televisiva”, ha dichiarato la Salemi.