un iPhone 11 fallato è stato rivenduto a 2300 euro

Un iPhone diverso, ma solo alla vista, perfettamente funzionante, eppure unico. Una cosa del genere capita su un pezzo ogni 100 milioni, proprio la sua rarità ha fatto decollare il prezzo dell’iPhone 11 Pro in questione, battuto all’asta per 2700 dollari, circa 2300 euro.

Il telefono presenta sul lato posteriore il celebre logo Apple leggermente decentrato verso destra e lo stesso logo è anche ruotato, non perfettamente orizzontale. Probabilmente in fase di stampaggio del pannello posteriore si è verificato un disallineamento; strano che i controlli qualità non abbiano scartato il pezzo fallato del prodotto che è finito quatto quatto in vendita. Chi lo ha comprato non ha fatto tante storie per il piccolo difetto, anzi, ha pensato bene che quella fosse l’occasione per guadagnare più di quanto avesse speso, essendo un pezzo raro. Certo, considerando che il modello nuovo può costare fino a 999 dollari, non è certo diventato ricco, ma con il guadagno ottenuto avrà comprato certamente l’ultimo modello iPhone disponibile e questa volta con la Mela al posto giusto.

Il vero affare lo ha fatto probabilmente chi ha comprato il telefono fallato, se saprà conservarlo in maniera ottimale, tra qualche anno il valore dell’oggetto salirà di molto, come accade per molti pezzi rari di antiquariato tecnologico. Basti pensare alla rarissima Nintendo Playstation, un prototipo battuto per 315mila euro!