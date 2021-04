Australia: trova un insetto inquietante in casa e posta la foto su Facebook per capire di cosa si tratti

Immaginate di essere a casa tranquilli e di scoprire un insetto che assomiglia a un ornitorinco in miniatura; per quanto in Australia siano abituati a una fauna davvero ricca e particolare, questo insetto la proprietaria di casa, Bree Kelly, non lo aveva mai visto. Per capire di cosa si trattasse ha fatto la cosa più naturale oggi, postare una foto su Facebook e chiedere l’aiuto del pubblico per scoprire di quale strano essere si trattasse. La donna ha chiesto “Qualcuno ha la minima idea di come si chiami questa creatura? presumo sia un insetto, ma ha ….le mani!”. Miss Kelly ha continuato: “è la prima volta che ne vedo uno da quando sto qui, cioè 3 anni e mezzo. Non sono sicura se sia figo o terrificante”.



Tra le tante ipotesi dei commentatori del social non poteva mancare la tesi aliena, o chi pensa che si tratti di un transformer. Ma alla fine la giusta conclusione è arrivata: si tratta di un grillotalpa, spesso detto “ornitorinco degli insetti” perché in effetti entrambi sembrano un agglomerato di animali diversi, in questo caso un grillo ed una talpa. Risolto l’arcano, la signora Kelly ha ringraziato tutti gli utenti Facebook per i contributi dati: "Grazie a tutti, sono rassicurata dal fatto che non sia un alieno o un mutante. Non sono invece ancora sicura se essere ammirata o spaventata e spero che lui e i suoi simili rimangano relegati in giardino".

Sappiate che il grillotalpa è diffuso anche in tutta Europa, Italia compresa, ma almeno adesso siete preparati.