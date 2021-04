È morto di cancro l’attore Felix Silla. Era stato il cugino Itt della Famiglia Addams

La notizia della morte è arrivata qualche giorno fa, resa nota da un messaggio su Twitter del l’attore e amico Gil Gerard che aveva lavorato con Silla negli anni’ 80. Gerard ha scritto: “Felix è morto poche ore fa e l’unica cosa buona che posso trarre dalla sua morte è che non soffrirà più. Mi mancherà tremendamente, soprattutto per quanto ci siamo divertiti insieme e per le volte in cui mi ha mandato a fan...o". L’attore è morto a 84 anni a Las Vegas per un tumore al pancreas. Moltissimi lo ricordano per il suo personaggio stravagante del Cugino Itt all’interno della serie sulla Famiglia Addams.

Felix died just a few hours ago and the only good I can draw from his passing is that he didn’t suffer any longer. I will miss him terribly, especially the great time we had at our panels. Just him telling me to ,” go ‘ f ‘ myself”. — Gil Gerard (@Gil_Gerard) April 16, 2021





Silla era alto 119 centimetri e iniziò a lavorare in un circo come acrobata, formandosi al Barnum & Circus dove si fece subito notare. Poi si spostò a Hollywood dove ha lavorato come stuntman e attore. Grazie alla sua conformazione fisica impersonò un sacco di personaggi caratteristici e bizzarri, fu robot Twiki nella serie televisiva “Buck Rogers” (1979-1981).È comparso anche nei telefilm “Vita da strega”, “Bonanza”, “Battaglie nella galassia”, “Mork &Mindy”, “Hazzard” e “Star Trek”.

Silla era nato a Roccacasale, vicino l’Aquila, ma nel’55, all’età di 18 anni si era trasferito negli Stati Uniti in cerca di fortuna e la sua ricerca è stata fruttuosa, così come la sua carriera.