Can Yaman è di nuovo sui social dopo essere improvvisamente scomparso

Can Yaman, futuro protagonista della serie Sandokan, circa dieci giorni fa era misteriosamente sparito dai social facendo sprofondare nella disperazione assoluta i suoi 8 milioni di follower, prevalentemente donne, ma l’incubo è finito ed è finalmente tornato su Instagram con una foto come che lo mostra come sempre irresistibile. Anche il suo profilo Twitter era irraggiungibile e questo ha portato a una serie di congetture: c’è chi aveva ipotizzato un attacco hacker ai danni di Yaman e chi aveva semplicemente pensato a una sua vendetta contro le critiche che puntualmente riceve. L’attore non ama molto gli hater che spesso hanno avuto avuto da ridire prima sulla sua relazione con Diletta Leotta e poi sulla presunta crisi dei due. Crisi smentita dalla stessa conduttrice che ha dichiarato a Striscia la Notizia: «Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti». E riguardo ai social ha chiarito per lui: «Can si è tolto dai social per questioni di business».

Insomma non si sia capito il motivo esatto della sparizione, se sia stata una trovata di marketing o altro, ma poco importa, il profilo è di nuovo online, identico a prima ed è arrivata anche una nuova rassicurante foto di “Sandokan” con la faccia da furbetto. Ovviamente è stato subito tripudio di like e cuoricini nei commenti. Tutto regolare.

