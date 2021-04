Raggiunto il traguardo di 10 milioni di follower per Belen

Presto Belen e Antonino Spinalbese diventeranno genitori, la showgirl sta infatti entrando nell'ottavo mese di gravidanza. Momento idilliaco tra gravidanza e una popolarità in continua ascesa. La Rodriguez ha superato la soglia dei 10 milioni di follower su Instagram e ha pubblicato una foto di lei in spiaggia con un bel pancione e la dedica: “Una bambina felice!.....Grazie per i dieci milioni di voi!!!!

Una gravidanza, quella attuale, diversa rispetto a quella che ha dato la luce a Santiago, il primogenito della Belen. La piccola Luna Marì sta infatti dando qualche piccolo fastidio alla mamma, a confessarlo è stata proprio Belen sui social, pare che la neonata si sia messa in una strana posizione, premendo sul diaframma di Belen, provocandole difficoltà respiratorie e rendendola particolarmente nervosa per il fastidio. Tanto che ha scherzato: “Con Santiago non succedeva, mi gioco tutto quello ho che lei è il Karma che mi torna indietro e me le fa pagare tutte”. La Rodriguez ha approfittato della sua popolarità per chiedere un consiglio ai follower per capire cosa fare per uscire dalla fastidiosa situazione. Ovviamente sono venute fuori un sacco di opinioni e consigli strampalati, ma tra tutti, uno pare aver funzionato. Oggi Belen è apparsa di nuovo sorridente nelle stories e ha ringraziato per l’aiuto: “Vi volevo ringraziare in mezzo alla disperazione più totale di ieri, uno dei vostri consigli ha funzionato. Quello di fare un bagno caldo e fare il massaggio per farle cambiare posizione e lei si è spostata, quindi grazie per il consiglio” Quando si dice l’utilità della popolarità!