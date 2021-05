Beckham ha compiuto 46 anni: per lui festa in famiglia

Sono una coppia affiatata e innamorata dal 1997, sposati nel 1999, forse in pochi avrebbero scommesso sulla longevità del loro rapporto, si sa le star hanno il cuore ballerino. Invece Beckham ha scelto di spegnere le 46 candeline in stretta compagnia della moglie e dei 4 figli avuti con la ex Spice Girls: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven.

Sui social Victoria ha postato una foto in cui abbraccia il marito con tanto di dedica smielata: «un marito speciale e un papà sorprendente».

Il loro amore romantico scoppiò fin dal primo incontro, che avvenne durante una partita di football di beneficenza, Victoria ha raccontato: «è stato assolutamente amore a prima vista. David mi ha raccontato che appena è arrivato a casa ha scritto il mio numero ovunque per evitare di perderlo».

Due anni dopo si sono detti sì con una sontuosa cerimonia al castello di Luttrellstown, e dopo oltre 20 anni sono ancora insieme, nonostante le periodiche voci di crisi e scappatelle che non risparmiano nessuna coppia dello showbiz. Tra i tanti nomi fatti, tra le amanti di Beckham figurerebbero: la cantante di opera Katherine Jenkins, che nel 2012 smentì categoricamente di avere una storia con David Beckham, la topmodel Helena Christensen, e l’ex assistente Rebecca Loos con cui si narra che l’ex campione abbia avuto una scappatella che rischiò di far naufragare la felice unione.

Quel che non uccide, fortifica, dopo il compleanno insieme, avanti tutta verso le nozze d’argento!