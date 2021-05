Ancora critiche per Aurora Ramazzotti: sei più vecchia di tua madre Michelle

Non abbiamo ancora finito di parlare della polemica “catcalling” e del polverone che ha suscitato che di nuovo Aurora Ramazzotti è nel mirino degli haters sui social. Il motivo? Una foto pubblicata con mamma Michelle Hunziker.

Nella foto Aurora, 24 anni, appare insolitamente vecchia e un po’ rugosa. Nella didascalia dell’immagine, pubblicata per celebrare la festa della mamma, Aurora scrive: “Auguri mamma, nella vita ho due certezze: che potrò sempre contare su di te e che anche quando saremo vecchie ci scambieranno per sorelle (oppure sembrerò io la madre)”. A quel punto è partita l’offensiva dei commentatori: “Sembri già più vecchia di tua madre”.

Peccato che si tratti di un epic fail quello dei commentatori pazzi, perché la foto è palesemente un risultato dell’app FaceApp che tra gli altri effetti può simulare l’invecchiamento di una persona. Quelle che vediamo sono Aurora e Michelle invecchiate, anche se la presentatrice svizzera sembra praticamente identica, a onor del vero. Per spazzare via ogni dubbio Aurora è costretta a specificare nei commenti:“Ragazzi ho usato Faceapp. Siamo io e mia madre invecchiate. Non pensavo di doverlo spiegare, ma vi vedo in difficoltà quindi… Prego”. Sempre ironica e pungente, l’influencer ha messo a tacere tutti facendosi una bella risata.

Il suo era infatti un omaggio alla mamma, per ricordarle quanto simili sono e quanto lo saranno anche con il passare degli anni, in effetti la somiglianza dell'Aurora invecchiata è con Michelle è impressionante!