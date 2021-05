Il ritorno di Olimpia Madonia: ma a far ridere è Laurenti

Olimpia Madonia è il personaggio diventato famoso per la risata contagiosa che aveva fatto sbellicare Bonolis e tutta Italia nel programma Avanti un altro. All’epoca aveva 39 anni e i capelli biondi e vaporosi, La sua risata era acuta, imbarazzante e si scatenava all’improvviso, facendo sbellicare tutti quanti. Il ritorno di Olimpia, allo stesso quiz non ha deluso il pubblico che lo invocava da anni; la donna sfoggia un look nuovo e giovanile: treccine afro e occhiale retrò. Inizia aggiornando tutti sulla sua vita privata: "Con la famiglia va tutto bene, ho sempre il solito marito, Damiano, è coraggioso, perché è rimasto. I due figli sono cresciuti, Giuseppe ha 240 mesi, sono 20 anni e poi Nicola che ne ha 216" ha raccontato Olimpia tra le risate generali.

Il momento è così euforico che Laurenti nel leggere una domanda del quiz si fa una gaffe imbarazzante: “Una ricerca rivela che l’uccello beccafico per tornare al suo nido si orienta grazie a una sor*a, cioè a una sorta.. vabbè scusate, è un periodo triste per tutti”. Perdonato. Siamo tutti in confusione davanti a Olimpia che non ha perso l’abitudine di lanciare acuti dai decibel insopportabili. Di fronte allo svarione di Laurenti, Bonolis lascia lo studio sconfortato, per poi tornare poco dopo. Purtroppo Olimpia brucia la sua possibilità di rubare altre risate e sbagliando la risposta conclude la sua apparizione in pochi minuti, comunque memorabili.

