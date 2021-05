Khaby Il fenomeno di TikTok ha superato i follower di Zuckerberg

Si chiama Khabane Lame, in arte Khaby, ha 21 anni e abita a Chivasso in provincia di Torino, ma è nato in Senegal. Grazie ai suoi buffi sketch muti ha conquistato follower in tutti il mondo, più di quelli che ha Mark Zuckerberg. Proprio per vantarsi del traguardo Khaby ha chiamato in causa il fondatore del colosso Facebookm che con sportività ha riposto con un pollice alzato alla provocante story. Su Instagram Khaby conta 11,9 milioni di follower (@Zuck ne ha solo 7,5 e un profilo molto sciatto, a onor del vero) mentre su TikTok arriva a 46 milioni. Numeri impressionanti, soprattutto se pensiamo che il successo del ragazzo è stato assolutamente improvviso. Khaby lavorava in fabbrica, ma ha perso il lavoro a causa della pandemia, da allora, annoiato dal lockdown, ha iniziato a fare video stupidi su TikTok come succede a migliaia di ragazzi, lui però da quando ha cominciato la sua ascesa non si è più fermato e il numero dei suoi seguaci cresce in maniera esponenziale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khaby Lame (@khaby00)



Le sue gag sono mute e questo fa sì che tutto il mondo possa seguirlo senza la difficoltà della lingua, la sua faccia invece è eloquente e prende in giro tutti i “crafts”, video che suggerisconometodi creativi per compiere alcune azione quotidiane. Khaby li replica, facendo vedere che ci sono metodi ancora più semplici per fare certe cose, non c’è bisogno di inventarsi nulla!