Manda una canzone di Battiato alla moglie: lei chiama i carabinieri temendo il peggio

Certo non tutte le canzoni del Maestro Battiato sono allegre e musicali come Centro di gravità permanente, però da qui a pensare che uno voglia suicidarsi perché ne ascolta una, ne passa!

Eppure a Bologna è andata più o meno così, un marito romantico ha voluto omaggiare il cantante appena scomparso inviando alla moglie una romantica frase di un suo brano. La moglie però non ha afferrato l’intento melenso e ha pensato che il marito volesse farla finita, così ha chiamato i carabinieri allarmata. All’arrivo dei militari l’uomo è caduto dal pero e ha spiegato l’innocenza del suo gesto. Alla moglie forse va regalato un corso sui cardini della cultura musicale italiana.



Su quale sia stata la frase che ha dato adito al dubbio non ci sono indiscrezioni, la più quotata è quella tratta dalla canzone Testamento, uno dei brani più recenti di Franco Battiato, che recita:

Lascio agli eredi l’imparzialità,

la volontà di crescere e capire,

uno sguardo feroce e indulgente,

per non offendere inutilmente

In effetti questa forse era fraintendibile, e nemmeno troppo romantica, va ammesso. O forse il marito ha inviato un verso della famosissima Cuccurucucu del 1981 che però più che essere una canzone da marcia funebre ha un bellissimo ritmo da festa danzante. Ma forse il testo da solo ha mandato la moglie in confusione:



Da quando sei andata via non esisto più

"Il mondo è grigio il mondo è blu"

Ad ogni modo per fortuna il marito della signora sta bene e si è fatto anche una grossa risata.