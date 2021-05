Trono di spade: Gregor Clegane “la montagna” non è più lo stesso

Hafþór Júlíus Björnsson famoso per aver interpretato Gregor Clegane, aka la Montagna nella serie cult Il Trono di Spade, ha fatto sapere a tutti di aver perso un bel po' di chili e lo ha fatto postando una foto su Instagram che lo mostra in una posa statuaria. Da 250 chili a 155! davvero impressionante e se anche il suo peso attuale vi sembra esagerato, guardate pure la foto: sono tutti muscoli!

Chi ha visto il telefilm non può non ricordare la scena in cui Clegane alla fine del duello con Oberyn Martell gli schiaccia il cranio con le mani con estrema nonchalance. E adesso eccolo qui, un bel fusto. Björnsson lo scorso anno si era ritirato dalle competizioni di Strongman: una sorta di sport in cui si affrontano prove fisiche per dimostrare la propria forza fisica.

Ecco lui ha vinto per dieci anni di seguito il titolo di uomo più forte d’Islanda. Proprio dopo l’ultima vittoria, aveva scritto: “Questo rappresenta un ottimo modo per concludere la mia carriera da Strongman. Ora inizia un viaggio diverso e sono super eccitato. È stato un grande momento in questo settore sportivo ma ho deciso che mi prenderò una lunga pausa. Forse non tornerò ma mai dire mai. Ho solo 31 anni e potrei tornare in pochi anni se il mio cuore lo vorrà! In questo momento il mio cuore mi dice che devo essere in salute per la mia famiglia e fare ciò che è meglio per loro!". Da allora si è messo al lavoro tra dieta e work out per raggiungere il risultato che vedete in foto e che è impressionante. Non ha smesso comunque di fare paura!