In Cina una tempesta si abbatte sulla maratona in montagna: 21 morti

Una tempesta di grandine ha preso di mira i partecipanti ad una corsa sulle montagne nel nord ovest della Cina. I corridori erano 172 e secondo l’agenzia Xinhua si trovavano su un sentiero estremamente stretto ad un’altitudine di circa 3000 metri. La corsa si svolgeva nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino alla città di Baiyin, nella provincia di Gansu. C’è stato un brusco calo di temperatura che ha colto tutti di sorpresa, tanto che molti atleti non erano adeguatamente vestiti.

I soccorsi sono poi durati tutta la notte con temperature rigidissime; ma il bilancio è stato molto severo: 21 morti e 8 persone sono state curate per ipotermia o ferite lievi. Tra le vittime ci sono anche due atleti di fama nazionale come Liang Jing, vincitore negli ultimi anni di diverse maratone e Huang Guanjun, che aveva vinto la maratona maschile per i non udenti ai Giochi Paralimpici Nazionali 2019 a Tianjin. Uno degli atleti sopravvissuto ha raccontato la brutta esperienza ai media locali: "Tutto il mio corpo era inzuppato, comprese le scarpe e i calzini. Non riuscivo a stare in piedi a causa del vento, avevo molta paura di essere spazzato via. Il freddo è diventato sempre più insopportabile, scendendo dalla montagna, sentivo già i sintomi dell'ipotermia.". Il sindaco di Baiyin, Zhang Xuchen, ha poi spiegato: “Verso mezzogiorno, il tratto in alta quota della corsa, tra i 20 e i 31 chilometri, è stato improvvisamente colpito da condizioni meteorologiche disastrose. In pochissimo tempo, grandine e pioggia gelata sono cadute improvvisamente su quest’area. Ci sono state tempeste e venti forti. La temperatura è scesa bruscamente”. La provincia del Gansu è soggetta a inondazioni frane e terremoti, ma pare che maratone e sport estremi godano di sempre maggiore popolarità in Cina e che la zona sia una delle più ambite dove gareggiare.