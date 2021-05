Khaby Lame ha superato i follower dell’account ufficiale di TikTok

Si parla di lui ovunque e dopo aver superato i follower di MarK Zuckerberg ora il ragazzo di Chivasso ha superato addirittura i seguaci del profilo ufficiale di TikTok. Ovviamente Khaby non si è lasciato scappare l’occasione di celebrare il traguardo con un video divertente tirando in causa i gestori dell’account che hanno raccolto la provocazione rispondendo con la giusta ironia. Nel video Khaby compara il numero di follower del profilo ufficiale di TikTok, 53,6 milioni, con il suo che ne ha 58 milioni, in continua e inesorabile ascesa. La didascalia è un guanto di sfida ai social media manager dei gestori: "Adesso è il vostro turno".

Anche su Instagram ha rilanciato il video di presa in giro e su entrambe le piattaforme i gestori di TikTok si sono sostanzialmente congratulati con il ragazzo con sportività e umiltà: "L'app è tua, noi ci limitiamo a fare swipe". Il ventunenne ha un numero di follower pari quelli di Dixie D'Amelio e dell'attore hollywoodiano Will Smith. Attualmente Khaby Lame è il quinto creator più popolare di Tik Tok, preceduto da personalità come Charli D'Amelio, Addison Rae, Bella Poarch e Zach King.

Con i suoi video ironici e muti ha conquistato il mondo, oltre che l’attenzione italiana. Recentemente è stato vittima di uno scherzo delle Iene che andrò in onda stasera, proprio come accade a tutti i vip degni di rispetto.