Cerca di rimuovere un neo trapanandolo e mette il video su TikTok

Tik Tok è quel posto dove puoi trovare (oltre a video divertenti e musicali) consigli di bellezza, di moda, di cucina e anche di fai da te. A volte però non sono sempre cose che è bene rifare a casa.

Un esempio su tutti è quello di Lilly-Rose Hockley, una ragazza che ha usato un trapano per unghie per tentare di togliersi un neo che aveva sul viso. Inutile dire che il risultato è stato uno scempio e le ha procurato un’escoriazione. Per fortuna la ragazza si è accorta della stupidità del suo tentativo è ha postato il video con un ammonimento chiaro: ”Non consiglio di tentare di trapanarsi via i propri nei". Tranquilla, non credo che nessuno avesse intenzione di provarci. Non bisogna certo essere scienziati, laureati o luminari per intuire che un trapano non possa fare bene alla pelle. La ragazza si è giustificata accusando Google. Sostiene, infatti, di aver trovato questo e altri brillanti consigli su un sito assurdo che consigliava ad esempio trattamenti a base di iodio o aceto, o addirittura la rimozione dei nei con forbici e rasoio. Attendiamo con ansia di vedere messi in pratica gli altri preziosi consigli.