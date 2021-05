Brad Pitt ha ottenuto la custodia congiunta dei figli

Sono quasi cinque anni che prosegue la battaglia tra Angelina Jolie e Brad Pitt per decidere a chi debba andare la custodia dei cinque figli minorenni (Maddox ha già raggiunto la maggiore età).

Lei voleva la custodia esclusiva, ma il giudice John Ouderkirk di Los Angeles ha optato per la custodia congiunta, dando ragione a Brad Pitt. Ouderkirk ha inoltre rifiutato la testimonianza dei figli della coppia e Angelina si è molto alterata. A suo dire la decisione ha escluso prove rilevanti alla sicurezza e al benessere dei ragazzi che potevano influire sulla decisione da prendere. Secondo la Jolie il giudice non avrebbe considerato una sezione del Codice di California che recita che “è dannoso per il miglior interesse del figlio se la custodia è affidata ad una persona con precedenti di violenza domestica”, lanciando ombre sul comportamento di Brad Pitt.

Per la Jolie non è detta l’ultima parola sull’affidamento di Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14 e le gemelle Vivienne e Knox, 12 ed è convinta che la decisione del giudice sia temporanea, mentre per i legali di Brad Pitt il giudice ha agito "in modo completo ed equo e ha raggiunto una decisione dopo aver ascoltato esperti e testimoni".