Dinner in the Sky di nuovo in Italia: prima tappa Napoli

Mangiare e bere sospesi nel vuoto e con un pizzico di adrenalina è un’esperienza unica che si può provare solo con Dinner in the Sky. Il ristorante costruito su una piattaforma tenuta sospesa a 50 metri da terra da una gru da 120 tonnellate che consente di tenere 22 coperti per gli impavidi commensali. Un’esperienza gastronomica per pochi eletti; nostro Paese arriverà per l'estate, con date sparse qua e là a luglio e agosto. Forbes lo ha definito come il "ristorante più insolito del pianeta". In effetti qui anche dopo un bicchierino solo ti senti subito volare. Ma non pensate che sia rischioso, è adatto anche ai fifoni: gli ospiti vengono imbracati con cinture di sicurezza speciali e possono assistere alla preparazione delle pietanze di fronte ai loro occhi un po’ come gli anziani che guardano i cantieri. Non solo chef (molti dei quali stellati) protagonisti ad alta quota, ma anche sommelier, maestri pasticcieri, bartender e mixologist. L’esperienza può essere breve ma intensa con un aperitivo da 35 minuti oppure più lunga con una cena che comunque non può durare più di 75 minuti; i prezzi variano dai 59 ai 249 euro per l'esperienza gastronomica più esclusiva.

In Italia potrete vivere la volatile esperienza a Napoli dal 2 al 6 giugno, poi sarà la volta di Caserta dal 10 al 13 giugno, poi Dervio, Trani, Benevento (9-11 luglio), Roma Ostia lido (16 – 25 luglio), Pesaro (30 luglio-1 agosto) con l’ultima tappa a Giulianova (21-29 agosto). Ovviamente prenotare il proprio posto è d’obbligo per avere qualche chance di mangiare tra le nubi.